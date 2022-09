POSTIMEES LÄTIS ⟩ Viimase minuti kokkulepe Läti õpetajaid ei rahulda

«Ma ütlesin lastele reedel, et tunde ei toimu. Alles pärast koolipäeva lõppu saime teada, et streik jääb ära,» lausus bioloogiaõpetaja Līga Lāce​-Jeruma esmaspäeval Postimehega rääkides. «Mul olid nädalaks juba plaanid tehtud.»

Läti haridus- ja teadustöötajate ametiühing (LIZDA) ja valitsus jõudsid kokkuleppele eelmisel reedel kell 16 pärast kaks nädalat kestnud läbirääkimisi. Kompromiss tuli nii viimasel minutil, et koolidel ei olnud isegi selge, kas lapsed saavad esmaspäeval sooja lõunasööki.

«Alguses ei võtnud keegi [valitsusest] seda kuigi tõsiselt. Alles eelmisel nädalal hakati aruteludesse tõsiselt suhtuma,» sõnas Valka põhikoolis logopeediametit pidav Laila Ozolina, kes veab ka piirkondlikku õpetajate ühingut. «Üle 23 000 õpetaja oli valmis streikima. See tähendab, et probleeme on palju.»