Gruusia politsei vabastas Khuthaisi pangas pantvangi võetud 14 inimest

Ministeerium teatas varem teisipäeval, et relvastatud mees võttis Gruusia Panga harukontoris pantvangi 12 inimest ja nõudis suurt rahasummat.

«Ta (pantvangivõtja) ütles, et need on pommid, mis plahvatavad uste avanemisel,» ütles pantvang kommentaariks.