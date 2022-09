Truss alustas oma esimest välisvisiiti, lubas Ukrainale miljardeid abi

Enne kohtumist USA presidendi Joe Bideniga möönis Truss, et Brexiti-järgne ÜK-USA kaubanduslepe on ilmselt aastate kaugusel.

«Praegu ei leia aset mingeid läbirääkimisi USAga ja mul ei ole ootust, et need algaksid lähiajal,» ütles ta ajakirjanikele teel New Yorki.

Truss on lubanud teha ÜRO Peaassambleel aktiivselt tööd Ukraina toetuseks. Ta ütles, et Briti valitsus plaanib eraldada tänavu ühtekokku 2,3 miljardit naela (2,6 miljardit dollarit) ning sama palju tuleval aastal või isegi rohkemgi.

«Ukraina võidud viimastel nädalatel on olnud inspireerivad,» ütles ta avalduses. «Minu sõnum ukraina rahvale on selline: ÜK on jätkuvalt teie taga igal sammul, mida te astute. Teie julgeolek on meie julgeolek.»