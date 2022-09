Nõunik: Biden kutsub reformima ÜRO Julgeolekunõukogu

Ajal, mil USA ametnikud on frustreeritud Moskva vetodest Julgeolekunõukogu meetmetele ja resolutsioonidele Ukraina sõja kohta, kavatseb Biden eravestlustes ÜRO peasekretäri ja teiste ametnikega kutsuda reformidele. Ta võib ka teha seda avalikult, ütles Sullivan.

Viis, kuidas Moskva on kasutanud oma vetoõigust alates 24. veebruaril Ukrainasse tungimisest, on sundinud Washingtoni selle teema taas tõstatama ning avaldama survet Julgeolekunõukogu laiendamiseks.

Sullivan ütles, et ÜRO Peaassambleel esinedes keskendub Biden suuresti Venemaa sõjale Ukrainas kui ÜRO harta rikkumisele.

Harta sõnum on see, et «riigid ei saa vallutada oma naabreid jõuga», ütles Sullivan.