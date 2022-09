Venemaa kuulutas välja osalise mobilisatsiooni

Putini sõnul seisab et Venemaa armee silmitsi kollektiivse lääne sõjaliste operatsioonidega üle 1000 kilomeetri pikkusel rindejoonel Ukrainas. Need, kes on sõjaväe reservis, kutsutakse väkke. Vene sõdurite lepinguid pikendatakse osalise mobilisatsiooni raames määramata ajaks.

Putin ütles, et ta kasutab kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid ja et need, kes üritavad Venemaa vastu tuumašantaaži kasutada, leiavad, et lauda saab ka nende vastu pöörata. President rõhutas oma telepöördumises, et on valmis riiki kõigi vahenditega kaitsma ning tõi välja, et Venemaal on kaasaegsed ja hävitavad relvad.