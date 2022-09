Hiina mahendas retoorikat Taiwani suhtes

Avaldus tehti pärast USA ja Kanada sõjalaevade läbisõitu Taiwani väinast ning USA presidendi Joe Biden kinnitust, et Ühendriigid asuvad Hiina sissetungi korral Taiwani kaitsma.

«Tahan korrata, et oleme valmis püüdlema rahumeelse taasühendamise poole suurima siirusega ja tegema selleks ülimaid pingutusi,» ütles Hiina valitsuse Taiwani kõneisik Ma Xiaoguang vastuseks küsimusele võimaliku jõukasutuse kohta.

Taiwan lõi Hiinast lahku 1949. aasta kodusõjas, mis tõi mandril võimule kompartei. Peking peab aga Taiwani tänini osaks oma territooriumist ning on öelnud, et vajadusel kasutatakse selle kontrolli alla saamiseks jõudu.

Ma ei kasutanud pressikonverentsil Taiwanist rääkides sõna «jõud», vaid ütles, et Hiina kasutab Taiwani ja tema rahvusvaheliste toetajate provokatsioonide korral «otsustavaid meetmeid».

Ta lisas, et Hiina astub veel samme Taiwani aitamiseks, ning tõi esile Hiinaga lõimumise eelised ning julgustas süvendama inimestevahelisi suhteid.

«Emamaa peab olema ühendatud ja kindlasti ühendatakse,» rõhutas Ma, öeldes, et see on ajaloo suund, mida miski ei peata.