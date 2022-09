Maailma liidrid: Ukraina osutub võidukaks, mobilisatsioon märgib Venemaa läbikukkumist

USA välisminister Antony Blinkeni ütles parasjagu kogunevale ÜRO Peaassambleele viidates, et libareferendumite korraldamine Ukraina okupeeritud aladel ja reservistide osaline mobiliseerimine on märk Venemaa presidendi Vladimir Putini täielikust põlgusest ja halvakspanust ÜRO suhtes.

«Just need suveräänsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtted, mida me siin sel nädalal kaitseme, on need, mida Venemaa vägivaldselt ründab, sealhulgas püüdes jätkata nende referendumite läbiviimist ja rakendades veelgi rohkem jõude Ukraina suveräänse territooriumi hõivamiseks,» ütles Blinken.