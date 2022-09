Biden ÜRO Peaassambleel: Venemaa eesmärk on hävitada Ukraina õigus eksisteerida

New Yorgis ÜRO Peaassambleel peetud kõnes ütles Biden, et viimase aasta jooksul on maailm kogenud suurt murrangut ja asjatut brutaalset sõda, mille kasuks langetas valiku üks mees, viidates sellega Ukrainat rünnata otsustanud Venemaa presidendile Vladimir Putinile.