Ukrainas on hukkunud keskmise Eesti maakooli täis lapsi

Et igaüks Eestis saaks selgelt aru, mida see arv tähendab, toon võrdluse, mis mulle loodetavasti andestatakse. Kujutage ette, et 1. septembril läheks Võrumaal Antsla vallas kooli 392 õpilast (nagu ka seal tegelikult läks kolm aastat tagasi) või Tartumaal Kastre vallas kooli 395 õpilast (nagu läkski kolm aastat tagasi), aga juba märtsi lõpuks ei läheks neist enam keegi. Sest neid lapsi pole enam. Nad on hukkunud pommi- ja raketirünnakutes.