Mul on isa Gorlovkas (Horlivka, Venemaa poolt okupeeritud linn Donetski oblastis – toim). Räägib, et mehi pole enam alles jäänud ja kui keegi ongi, siis on nad invaliidid – käteta, jalgadeta või sõjas põrutada saanud. Seal võetakse kõiki rindele – said haavata, antakse seitse päeva tervenemiseks ja saadetakse jälle rindele, ole sa lombakas või kõõrdsilmne.