Võiks arvata, et sõja ajal on kõige raskem üksikutel vanuritel, kellel polnud lähedasi kõrval juba enne sõda või kelle jätsid lähedased üksi sõja ajal. Mulle tundub, et Harkivis on selliste vanurite eest hoolitsemine korraldatud väga hästi, siin on väga palju abiorganisatsioone, mis tegelevad ainult nendega. Mulle tundub, et kõige nõrgemas seisus on nagu tihti hoopis üksikemad lastega.