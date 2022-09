Lapsepõlves neli aastat Saaremaal Kogulas elanud (sest tema isa oli Nõukogude ajal sõjaväelendur - J.P.) Sapronov on Ukraina suuruselt teises linnas üks suurimaid sõjaväe ja ka hädas linnaelanike aitajaid, mistõttu on ta hästi kursis Ukraina armee vajadustega ning linna probleemidega.

Siililegi on selge, et enne sõda 1,6 miljoni elanikuga Harkivit (praegu on hinnanguliselt linna jäänud viiendiku võrra vähem rahvast - J.P.) ootavad talvel ees hiiglaslikud probleemid. Eriti, kui Vene armee jätkab kriitilise infrastruktuuri ründamist rakettidega.