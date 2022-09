Ukraina sai sõjavangide vahetusega tagasi mitu Azovi komandöri

«Mul on väga hea meel näha meie poisse ja tüdrukuid vabaduses. Selle nimel tasub elada. Iga ukrainlase elu on meie jaoks kõrgeim väärtus. Iga meie kodanik vabastatakse. Me toome omad alati tagasi,» kirjutas Jermak, avaldades tänu kõigile vahetusega seotud inimestele, «kes on seda titaanlikku tööd teinud».