Põhja-Korea eitab relvade ja laskemoona tarnimist Venemaale

Kirby rõhutas samas viitega USA luureandmetele, et hankeid ei ole veel lõpule viidud ning Ukrainast pole saadud ka tõendeid, et Vene väed oleksid kasutanud Põhja-Korea laskemoona.

Venemaa liitlane Põhja-Korea süüdistas neljapäevases avalduses USA-d selles, et Washington ja «muud vaenulikud jõud» on «levitanud kuuldusid relvatehingutest Venemaa ja Põhja-Korea vahel».

Pyongyang hoiatas Washingtoni, et see lõpetaks selliste väidete esitamise. Samas rõhutati, et Põhja-Korea on jätnud endale õiguse toimetada sõjalist varustust teistesse riikidesse.