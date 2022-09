Europarlamendi delegatsioon muretseb nuhkvara kasutamise pärast Poolas

«Me näeme, et seadusliku ja institutsionaalse kontrolli tasakaal on lõhutud võimaldamaks võtta sihikule isikuid, keda peetakse valitsuse vastasteks,» lisas Hollandi poliitik.

Iisraeli tehnoloogiafirma NSO Group loodud Pegasuse nuhkvara sattus rahvusvahelise skandaali keskmesse eelmisel aastal, kui meediauuringud paljastusid, et valitsused on kasutanud seda aktivistide, poliitikute, ajakirjanike ja isegi riigipeade järel nuhkimiseks.

Poola mõjuvõimsa valitsuspartei juht tunnistas, et riik on selle nuhkvara ostnud, kuid lükkas tagasi süüdistused, et seda on kasutatud opositsiooni vastu.

Pegasuse on soetanud 14 ELi liikmesriiki, kellest kahe litsents on nüüdseks Lenaersi teada tühistatud. Ta arvab, et need on Poola ja Ungari, kuid rõhutab, et ei ole sellele kinnitust saanud.