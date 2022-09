OSCE: Venemaal valitseb hirmuõhkkond

OSCE värskes raportis märgitakse, et repressioonid on alates 2012. aastast järk-järgult tugevnenud ning tipnesid pärast Ukraina sõja algust vastu võetud reformiseadustega.

Kriminaalkoodeksi kasutamise, vägivallaga kodanikuaktivistide ja meedia kallal ning propaganda ja muu taktikaga on loodud hirmu- ja heidutusõhkkond.

Uued seadused on viinud aktivistid, ajakirjanikud, advokaadid ja mitmed teised selleni, et nad on oma tegevust piiranud või selle hoopis lõpetanud ja riigist lahkunud.