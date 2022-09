Itaalias homme toimuvate erakorraliste valimiste kampaania fookuses on olnud üha kasvavad energiakulutused ning üldine elukalliduse tõus, samas kui Euroopa Liit (EL) muretseb, et Rooma võib eeldatava paremäärmusliku valitsuse juhtumisel heita üle parda eelarvereeglid ning teiste riikide radikaalide toetamise kõrval soojendada ka suhteid Venemaaga.

NATO ja ELi liikmena on Itaalia Darghi juhtimisel vankumatult toetanud Ukrainat sõjas Venemaa vastu, kuid ajalooliselt on Roomal olnud sõbralikud suhted Kremliga ning eriti soosivalt on Venemasse suhtunud just paremjõud, kes valimiste järel ilmselt võimule kerkivad.