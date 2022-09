Kuigi triona homsetele erakorralistele valimistele minevad Itaalia Vennad, Liiga ja Forza Italia väidavad, et nende üksmeel on vankumatu, leiavad asjatundjad, et kampaania käigus isekeskis vahetatavad piigid ennustavad paremäärmuslaste koalitsioonile raskeid aegu kriisis riigi valitsemisel.

Veel hiljuti oli Liiga liider Matteo Salvini Itaalia paremäärmuslaste nägu kogu maailmas, kuid Giorgia Meloni ja tema Itaalia Vendade populaarsus on nüüd Salvini teinud eeldatavas tulevases valitsuskoalitsioonis taustajõuks, kes võib osutuda ka võimuliitu lõhestavaks, kui parteide kolmikut peaks saatma homme edu.

Salvini jaoks, kelle partei võitis 2018. aasta valimistel 17 protsenti häältest ja saavutas järgneval aastal Euroopa Parlamendi valimistel lausa 34-protsendise toetuse, on tegu valusa allakäiguga. Võtmeküsimus on, kas Liiga juht suudab leppida vähenenud mõjuga või hakkab tekitama probleeme küsimustes – ennekõike Ukraina sõda ja Venemaad puudutavates –, milles ta ei ole Meloniga nõus.

Kampaania ajal on Meloni ja Salvini põrkunud juba Venemaale kehtestatud sanktsioonide küsimuses, mida esimene toetab ja mille puhul teine väidab, et need on Euroopale rohkem kahju teinud kui Venemaale, seda ennekõike energiahindade hüppelise tõusu tõttu.