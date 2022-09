Vene saatkond trollis Itaalia valimisi

«Venemaa ja Itaalia vaheliste suhete lähiajaloost. Meil on mõned mälestused,» kirjutas saatkond Itaalia valimiskampaania lõpus, kus kesksel kohal on Ukraina sõda ja Itaalia sidemed Moskvaga.

Itaalia praegune valitsus eesotsas peaminister Mario Draghiga on tugevalt toetanud Lääne sanktsioone Moskva vastu seoses Ukraina sõjaga.

Meloni on toetanud meetmeid ja Kiievisse relvade saatmist, kuid võitleb valimiste eel parempoolse liidu osana Salvini ja Berlusconi kõrval.

Salvini on sanktsioonide suhtes väga kriitiline, öeldes, et need kahjustavad Euroopat ja Itaaliat rohkem kui Moskvat.