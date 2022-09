Moskva hatšapuriga: venelased tulvavad massiliselt Gruusiasse pakku

Vladimir Putini väljakuulutatud osaline mobilisatsioon on vallandanud Venemaal rahulolematuse laine. Inimesed on tänavatel protestimas ning paljud üritavad riigist lahkuda. Lähipäeval väljuvad lennud riigist välja on väljamüüdud ning Venemaa piiripunktides naaberriikidega on pikad järjekorrad. Sotsiaalmeedias eile avaldatud videotel on näha pikki autode ja veoautode ridu, mis ootavad piiriületust Gruusiasse.