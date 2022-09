IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Mobilisatsioon tuleb osaline: rindele minnakse tervena, tagasi kilepakendites tükikaupa

Ukraina väed liiguvad ümber Lõmani läänest ringiga, et luua olukord, kus sealne kontingent kaaluks kiirelt ja lahinguteta lahkumist või vastasel juhul piirata see sisse. Ukrainlased asuvad Lõmani loode ja kagunurgas, olles positsioonidel lõuna ja lääne pool. Hetkel on Lõmanist taandumistee avatud sisuliselt vaid põhja poole, sest idapoolne pääs Kreminnasse asub juba okupantide jaoks ohtlikul alal, kus on ukraina üksused käinud Kreminna okupeerijaid kimbutamas.

Hetkel peaks lahingud käimas veel Drobõševe serval, mis on Lõmani naaberasula. Ukraina üksused on arvatavasti vabastanud ka kaugemal loodes asuva Korovij Jar-i, kust on võtnud suuna liiguda suurema kaarega Lõmani kaitsele asunud vene okupantide üksuste tagalasse, perspektiiviga lõigata läbi taandumistee Svatovo poole.



Selleks peavad ukrainlased liikuma veel umbes 20 kilomeetrit. Kiirus sõltub, kui palju vene üksusi võiks seal sügavuses olla. Ilmselt pole seal korralikku kaitset üles seatud ja Lõmani vabastamine on suures plaanis otsustatud. Küsimus on ainult ajas. Varasemad kaudtule- ja raketilöögid Svatovo ja Novoaidari pihta näitasid, et see maantee on juba ukrainlaste tulekontrolli all.