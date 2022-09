Soome välisminister: me ei taha olla teiste riikide väljastatud Schengeni viisade transiitriik

«Valitsuse tahe on väga selge, me usume, et Venemaa turism (Soome) tuleb peatada, samuti transiit läbi Soome,» ütles Marin ajakirjanikele.

Soome välisminister Pekka Haavisto on teatanud, et riik valmistab kiiresti ette meetmeid Venemaa turismiviisade piiramiseks.

«Soome ei taha olla teiste riikide väljastatud Schengeni viisade transiitriik,» vahendas Soome rahvusringhääling Haavisto teadet.



«Liiklus on võrreldes eelmiste nädalatega suurenenud, kuid võrreldes pandeemia-eelse ajaga on see siiski väike. Meie ressursid on piisavad ja olukord on kontrolli all,» selgitas Kagu-Soome piirivalve Euronewsile.