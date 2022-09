Berlusconi sattus Putini kohta tehtud avalduse tõttu kriitika alla

Reedel oli 85-aastane Berlusconi sunnitud avalduse kohta selgitusi jagama ja väitma, et teda mõisteti valesti.

«Venemaa elanikud, partei, ministrid sundisid Putinit seda erioperatsiooni välja mõtlema, et siseneda ja jõuda nädalaga Kiievisse ning asendada (Volodõmõr) Zelenskõi valitsus heade inimestega, ja siis teise nädalaga tagasi tulema,» rääkis Berlusconi.

Avaldus vallandas pahameeletormi ning ekspeaminister oli sunnitud väitma, et temast saadi valesti aru ja et ta räägib lihtsalt seda, mida on teistelt kuulnud.