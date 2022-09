Iraan on asunud meeleavalduste mahasurumiseks taas internetti piirama

Riigi paljude vabameelsete inimeste seas on tekkinud tõsine mure, et piirangud, mis nüüd mõjutavad ka Iraanis seni blokeeringu alt väljas olnud Instagrami, võivad anda võimudele võimaluse viia ellu repressioone «pimeduse kattevarjus».

Nädala eest algasid pealinnas Teheranis ulatuslikud meeleavaldused seoses 22-aastase Mahsa Amini surmaga, kelle eelnevalt oli kinni pidanud kurikuulus niinimetatud kombluspolitsei. Esimesed protestid said alguse naise koduprovintsis Kurdistanis, kust need levisid kõikjale üle riigi.

Internetiühendusi jälgiv Netblocks kirjeldas ligipääsu blokeerimist kui «kõige tõsisemat interneti piirangut» Iraanis pärast 2019. aasta meeleavalduste verist mahasurumist, kui kogu riigis leidis aset pea täielik ja seninägematu internetiühenduse katkestamine.

Vaatlusühenduse sõnul on hetkel välja lülitatud mobiilse interneti võimalused, ehkki siin-seal on märke ühenduste taastumisest. Samuti on piirkonniti piiratud ligipääsu Instagramile ja WhatsAppile.

«See on oluliselt erinev sellest, mida me nägime 2019. aasta novembris. See pole nii totaalne ja põhjalik nagu see oli siis, kuid märksa hajusam,» ütles sõnavabaduse organisatsiooni Artikkel 19 esindaja, tuntud Iraani teadur Mahsa Alimardani.

«Kuid kahtlemata esineb palju häireid ja sulgemisi,» ütles naine AFP-le, rõhutades, et inimestel õnnestub maailmaga ühenduses olla jätkuvalt läbi VPN-ide ehk virtuaalsete privaatvõrkude.

Alimardani sõnul on Iraani võimud teadlikud täieliku interneti sulgemise mõjust majandusele, aga ka igapäevaelule nagu näiteks veebiüleselt arsti vastuvõtule registreerimisele.