Vastavast plaanist teatas varem sel nädalal Soome peaminister Sanna Marin. «Valitsuse tahe on väga selge: me usume, et Venemaa turism Soome tuleb peatada, samuti transiit läbi Soome,» ütles Marin. «Usun, et pärast kolmapäevaseid uudiseid tuleb olukorda uuesti hinnata,» lisas ta, viidates Putini osalise mobiliseerimise käsule.