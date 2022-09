Haavisto: venelaste Soome turistiviisadega saabumise saab peatada

Haavisto sõnul on otsus praegu ettevalmistamisel ja see aitab nii piiriametitel kui ka välisministeeriumil kui viisahalduril hetkeolukorraga arvestada.

Soome teatas juba varem päeval, et kavatseb märkimisväärselt piirata Venemaa kodanike sissesõitu riiki. Viimastel päevadel on idapiiri taga olnud massiline järjekord seoses Kremli mobilisatsioonikutsega.

Soome on kutsunud EL-i võtma vastu otsust viisade piiramise kohta Vene kodanikele, kuid Haavisto ütles kolmapäeval, et mingit garantiid pole selle otsuse kiireks vastu võtmiseks.

Oma viisarežiimi on karmistanud juba Balti riigid, nii et Soome on Venemaa viimane Euroopa Liidu naaber, mille kaudu on Schengeni viisadega inimestel võimalik sellest läbi sõita.