VENEMAA AGRESSIOON ⟩ Ukraina sõda läbi doktrinaalse prisma

Teisalt peame aru saama, et kättesaadav informatsioon kannab alati infooperatsioonide pitserit. Venelaste vaade toimuvale on tumestatud propagandalaviinist, kus esialgne bravaado Vene-Jaapani sõja stiilis «Oh /…/ kurat võtaks, küll teid me nuhtleme ja karvamütsidega mere peksame» on asendunud pisut kainestavate sõnumitega. Vene ametlikud rindeteated ja videod on pigem huumori valdkonda kuuluvad musta ja halli propaganda kübaratrikid.