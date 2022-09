FOTOD ⟩ Eesti saadab Ukrainale transporditeenuse taastamiseks üle kümne liinibussi

krainasse saadetakse Eestis liiniveo teenuseid pakkunud Iveco Irisbus Crossway bussid, mis on rahvasuus tuntuks saanud ka pilvebusside nime all. Täna asus Žõtomõri poole teele kolm bussi. Järgmisel nädalal suundub sinna veel üheksa bussi.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) selgitas, et Eesti eesmärk on pakkuda Ukrainale igakülgset tuge, sealhulgas aidata ukrainlastel taastada oma igapäevaelu, kuigi Venemaa sõda jätkub. Ühtlasi avaldas ta lootust, et bussid jõuavad turvaliselt sihtkohta.