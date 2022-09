Kuulujutud Hiina presidendi koduarestist pole kinnitust leidnud

Viimastel päevadel on mitmed India sotsiaalmeediakanalid väitnud, et Xi Jinpingilt on võetud sõjalised volitused ja ta pandud koduarest. Väidetav riigipööre toimus siis, kui Hiina president viibis Samarkandis Usbekistanis, et osaleda Shanghai Koostööorganisatsiooni tippkohtumisel. Kuulduste kohaselt veensid Xi Jinpingi Samarkandis viibimise ajal tema vastased partei tippjuhte, et nad eemaldaksid Jinpingi sõjaväe juhtimisest, kirjutab Opindia.