Paavst palub noortel planeet päästa

Katoliku kiriku pea ütles, et paneb lootuse noortele, kel on võimalik planeet päästa ja muuta maailma majandus vaeste suhtes tähelepanelikumaks.

On tulnud aeg arutada uusi arengumudeleid, ütles ta.

«Peab olema julgust hüljata fossiilkütused, et kiirendada null- ja positiivse mõjuga energiaallikate arendamist,» pani ta noortele südamele.

«Meie põlvkond on jätnud teile rikka pärandi, aga me ei ole teadnud, kuidas kaitsta planeeti ja me ei kindlusta rahu.»