PIIRSALU JA KOTJUH UKRAINAS ⟩ Slovjanski linnapea: Vene mobilisatsioon muidugi venitab sõda

Slovjansk on see kuulus linn Donetski oblastis, kus Vene-meelsed lootsid 2014. aastal alustada «Vene maailma» pealetungi Ida-Ukrainas. Lühikest aega oli linn toona ka Igor Girkini juhitud Donbassi separatistide võimu all.

«See [Vene mobilisatsioon] muidugi venitab sõda, sest mingid täiendavad jõud nad kokku koguvad, see on selge, ja need ilmuvad rindele, kuigi mitte kohe. Seni, kuni nad jõuavad rindele, me aga veel näeme meie vägede uusi võite,» ütles Ljah.