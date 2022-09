Zelenskõi venemaalastele: praegu otsustatakse, kas teie elu lõpeb

«Vene võim mõistab suurepäraselt, et saadab oma kodanikud surma – teisi variante pole ette nähtud,» lausus ta vene keeles.

Ta lisas, et Vene komandörid «ei hooli venelaste eludest – neil tuleb lihtsalt täita tühjad kohad pärast surnud, haavatud, põgenenud või vangistatud Vene sõdureid.»

«Kes need kohad täidab, see teie valitsust ei huvita. Isegi noored IT-spetsialistid, kes pole kunagi teeninud, isegi pensionärid, kes teenisid ainult Nõukogude armees. Seetõttu on praegu teie kõigi jaoks võtmehetk, aeg kui otsustatakse, kas teie elu lõpeb,» vahendas portaal Unian presidendi sõnu.