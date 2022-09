Itaalias algasid parlamendivalimised

Arvamusküsitlustes juhib Giorgia Meloni postfašistlik erakond Fratelli d'Italia (Itaalia Vennad), mis on moodustanud paremliidu Matteo Salvini immigratsioonivastase Liiga ning Silvio Berlusconi Forza Italiaga.

45-aastane Meloni, kelle valimisloosung on «Jumal, riik ja perekond», loodab saada Itaalia esimeseks naispeaministriks.

Paljud valijad otsustavad Meloni kasuks «uudsusest, ta on ainus liider, keda itaallased ei ole veel järele proovinud», ütles Wolfango Piccoli konsultatsioonifirmast Teneo.

Meloni on viimastel nädalatel kõvasti vaeva näinud veenmaks tujukaid investoreid ja närvilist Brüsselit, et tema partei ajaloolised sidemed diktaator Benito Mussolini toetajatega on jäänud minevikku.