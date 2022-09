Šveitslased hääletavad pensionireformi ja loomavabrikute üle

Valitsus loodab pärast nurjunud kaitseid 2004. ja 2017. aastal saada piisavalt hääli vanaduspensionisüsteemi «stabiliseermiseks», kuna oodatav eluiga tõuseb ja beebibuumi põlvkond hakkab jõudma pensioniikka.

Reformi puhul tekitab enim vastuolusid plaan tõsta naiste pensioniiga praeguselt 64lt eluaastalt 65le, nagu on meestel.

Parlament kiitis reformi põhimeetmed eelmisel aastal heaks, aga vasakparteid ja ametiühingud leiavad, et kõik see tuleb naiste arvelt, ja on viinud küsimuse rahvahääletusele.

Reformi toetajate meelest on meeste ja naiste samas vanuses pensionile lubamine mõistlik, kuid paljud, eriti naised, nii ei arva.

Plaani vastased juhivad tähelepanu naiste märkimisväärsele diskrimineerimisele ja Šveitsi suurele soolisele palgalõhele, mistõttu saavad naised pensioni oluliselt vähem kui mehed. Nende väitel on ebaõiglane tõsta pensioniiga, enne kui need probleemid on lahendatud.

Majandusministeeriumi andmetel oli 2020. aastal Šveitsis naiste keskmine pension ligi 35 protsenti madalam kui meestel.

Uuringud viitavad siiski, et valitsuse pensionireformi kahel korral tagasi lükanud valijate suhtumine on paranenud. Hiljutise Tamedia küsitluse põhjal toetab seda 55 protsenti vastanuist. 70 protsenti meestest on poolt ja 58 protsenti naistest vastu.

Teine kuum referendumiteema on ettepanek keelustada intensiivloomapidamine, eriti hiigelfarmid ehk loomavabrikud.

Algatuse taga on looma- ja loomaõiguste kaitsjad, kelle soov on tagada loomade nagu veised, sead ja kanad väärikas elu põhiseadusega.

Kui algatus vasakpartide, Greenpeace'i ja keskkonnaorganisatsoonide toel läbi läheb, kehtestataks loomapidamisele ranged miinimumnõuded, mis lähtuvad loomade heaolust.

Nõuded laieneksid ka loomade- ja loomatoodete impordile.

Valitsus ja parlament on algatuse vastu, nende väite on Šveitsis niigi maailma rangeimad loomapidamisseadused.

Kehtivate seaduste järgi ei tohi farmis olla üle 1500 nuumsea, 27 000 broileri ega 300 vasika, mis välistab paljudes teistes riikides tegutsevad hiigelarmid.

Bern on hoiatanud, et veel rangemad reeglid toovad kaasa hinnatõusu, impordiklausel aga võib halvendada suhteid kaubanduspartneritega.

Pühapäeval pannakse Šveitsis hääletusel ka mitu kohalikku küsimust.

Enamik iga paari kuu tagant peetavatel referendumitel osalejaist annab hääle juba varem, pühapäeval avatakse jaoskonnad vaid mõneks tunniks ja suletakse keskpäeval.