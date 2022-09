Libareferendum okupeeritud Ukraina aladel: kalašnikovidega sõdurid küsivad, kas tahad Venemaaga liituda

Suur osa okupeeritud alade elanikkonnast on põgenenud. Näiliselt toimub posti teel ja elektrooniliselt hääletamine hoolimata sellest, et paljudes linnades puudub postiteenus või isegi elekter. Samuti toimub libareferendum Venemaal, väidetavalt sellepärast, et ka sõjapõgenikud saaksid hääletada.