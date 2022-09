Riigimeedia: Hiina kompartei valis kongressile 2296 delegaati

Kongressi peetakse kaks korda kümne aasta jooksul ning selle jooksul on oodata ümberkorraldusi 25-liikmelises mõjuvõimsas otsustusorganis poliitbüroos.

Esindajate hulgas on ka naisi, vähemusrahvaste liikmeid ning eri elu valdkondade – majanduse, teaduse ja spordi – esindajaid, lisas telekanal.

Parteikongress on Hiina poliitikaelu kõige tähtsam sündmus. See juhatab kätte maailmas suuruselt teise majanduse suunad lähematel aastatel ning näitab, kui suur on Xi mõjuvõim miljonite liikmetega parteis.