Serbia välisminister kaitses Venemaaga sõlmitud koostöökokkulepet

Selaković ja Vene välisminister Sergei Lavrov allkirjastasid leppe reedel New Yorgis ÜRO Peaassamblee kõrvalt, kus enamik lääneriikide delegatsioone vältis Moskva esidiplomaati seoses Venemaa sõjaga Ukrainas.

Serbia välisminister ütles pühapäeval pressikonverentsil, et lepe on «tehniline» ja hõlmab kahepoolseid sidemeid, mitte julgeolekuga seotud teemasid. Selakovići sõnul on Belgrad ja Moskva sõlminud samalaadseid dokumente alates 1996. aastast.