KOMMENTAAR ⟩ Läti Vene Liit ärritab ka rahulikuma pulsiga valijaid

Edu korral laupäevastel parlamendivalimistelvalimistel lubab venekeelne ja -meelne erakond Läti Vene Liit (LKS) kindlustada, et Läti ei osale enam sõjalistes liitudes, riik demilitariseeritakse, valitsus ei kehtesta enam teistele riikidele sanktsioone ja hoiab neutraalset positsiooni, et mitte süvendada erimeelsusi ELi ja Venemaa vahel.