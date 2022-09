ÜLEVAADE ⟩ Venemaa sulgeb mobilisatsioonieas meestele väidetavalt ülehomme piiri

Üks presidendi administratsioonile lähedane allikas ütles eile väljaandele Meduza, et kõige tõenäolisemalt keelatakse mobilisatsioonieas meestel Venemaalt lahkumine kolmapäeval. Teine samuti Kremliga seotud allikas lisas, et piir pannakse kinni pärast seda, kui Ukraina okupeeritud Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastis on lõppenud Venemaaga liitumise üle peetavad libareferendumid. Need on kavandatud kestma kuni homseni.