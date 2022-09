Slovjansk juba elas üle ühe referendumi 2014. aastal ja seejärel me vabastasime linna, ütles jätkuvalt Ukraina kontrolli all oleva Donetski oblasti ühe suurima linna Slovjanski linnapea Vadim Ljahh ja lisas: «Las teevad oma «referendumit», tagajärg on sama – me vabastame oma alad.»