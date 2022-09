USA on Venemaad eraviisiliselt hoiatanud tuumarelvade kasutamise eest

USA välisminister Antony Blinken kinnitas pühapäeval eetrisse antud intervjuus informatsiooni, et USA on saatnud Venemaale erahoiatused tuumasõjast hoidumiseks.

«Oleme venelastega nii avalikult kui ka eraviisiliselt olnud selles osas väga selgesõnalised, et nad lõpetaksid igasugused lõdvad jutud tuumarelvadest,» ütles Blinken New Yorgis telekanali CBS Newsi saatele «60 minutit» ÜRO Peaassamblee kõrvalt antud usutluses.

«On väga oluline, et Moskva kuuleks meilt ja teaks, et tagajärjed oleksid kohutavad. Ja me oleme seda väga selgelt väljendanud,» kinnitas Blinken.