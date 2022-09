IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina üksused on lähedal silmuse kinni tõmbamisele Lõmani ümber

Põhjapoolsetes oblastites kestavad piiriülesed tulevahetused miinipildujate ja suurtükkidega. Valgevenega piirnevates oblastites on mõnevõrra kasvanud luure ja diversiooniüksuste sisse imbumise risk, kuna Valgevene piiriäärselt alalt on tulnud infot Ukraina välivormi väljastamisest teatud üksustele.

Ukrainlased kahtlustavad võimalikku lavastusoperatsiooni, kus ümberriietunud Vene sõdurid ründavad Valgevene piirialasid. Seetõttu on sealses piirkonnas tõstetud ohutaset.

Lõmani-Lõssõtšanski operatiivsuunal on Ukraina väed hetkel edenemas kõige jõudsamalt. Pikalt fookuses olnud Drobõševele on lisandunud võimalik Ukraina üksuste läbimurre põhjapool, et tekitada Lõmani piirkonnale laiem ümberhaaramine. Liikumine toimub Oskili veehoidlast ida poole Lozove-Ridkodubi joonel.