Venemaal tappis koolis tule avanud mees seitse last ja kuus täiskasvanut

Ohvrite seas on kaks turvatöötajat, kaks õpetajat ja viis last.

«Udmurtias on täna tragöödia Iževski koolis number 88. Tundmatu isik sisenes kooli, tappis turvamehe, see on juba teada. Laste seas on ohvreid ja haavatuid,» edastas Telegramis Udmurtia kuberner Aleksandr Bretšalov.