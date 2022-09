«Sellest sõjast maha jäävaid miine ja lõhkemata mürske saavad korjata veel ka minu lapselapsed. Kahjuks tähendab see rahulike elanike jaoks tragöödiaid veel pikaks ajaks,» ütles Postimehele Donetski oblastis Slovjanskis ühte demineerimisgruppi juhtiv Anatoli Krasnopjorov (42).

Ukrainlaste tagasi vallutatud aladel on üheks suuremaks mureks taganenud Vene üksuste maha jäänud miinid. Neid on teede äärde, küla servadesse, metsadesse ja põldudele maha jäetud tuhandete kaupa.

Seal on kõike: tankimiine, erinevaid sorti jalaväemiine, lõksmiine, mürskudest isetehtud miine. Lisaks veel on väga ohtlikud kassettpommide lõhkemata laengud, mida on samuti väga palju.