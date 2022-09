Läti kavatseb soetada mitmikraketiheitjaid HIMARS

Juuli lõpus öeldi Läti kaitseministeeriumist BNS-ile, et Läti on Ühendriikidelt küsinud teavet HIMARS-süsteemide saadavuse ja hindade kohta. Tegemist on Balti riikide ühisprojektiga ja kaitseministeerium loodab, et USA toetab seda kaasrahastusega.