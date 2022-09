INTERVJUU ⟩ Europarlamendi sotsialistide juht: Euroopa peab vältima uute müüride ehitamist

Kas sõja lõppemine on Ukraina Euroopa Liidu liikmelisuse vältimatu eeltingimus?

Jah, see sõda peab võimalikult kiiresti lõppema ja me kõik töötame selle nimel. Ja kui Ukraina on taas rahu saavutanud, aitame riigil edeneda reformidega täieliku ELi liikmelisuse suunas. Oleme sellele väga selgelt pühendunud.