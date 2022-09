Nord Streami gaasitorude lekkele eelnes kaks plahvatust

Läänemere all Venemaalt Saksamaale kulgevate gaasitorujuhtmete Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 korraga mitmest kohast lekkima hakkamine ei saa asjatundjate ja piirkonna riikide hinnangul olla juhuslik, seda näib kinnitavat ka see, et piirkonnas registreeriti üleeile kaks plahvatust.