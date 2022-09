ÜLEVAADE ⟩ Venemaa õigustab libareferendumitega tuumaterrorismi

Vene uudisteagentuur TASS teatas juba eile lõunal, et hääletamisest on aktiivselt osa võetud; Luhanski oblastis ulatuvat osavõtt 90,6 protsendini. Millistele andmetele tuginedes osalust arvestatakse, jääb selgusetuks, eriti kuna piirkonnast on sõja tõttu lahkunud väga palju inimesi.