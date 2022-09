ÜRO Julgeolekunõukogu istungil tauniti libarahvahääletusi okupeeritud Ukraina alal

«Neid ei saa nimetada tõeliseks rahva tahte väljenduseks,» ütles ta JN-ile. «Ühepoolseid tegevusi, mille eesmärk on anda legitiimsuse kate ühe riigi katsele omandada jõuga teise riigi territoorium, väites, et need esindavad rahva tahet, ei saa pidada rahvusvahelise õiguse kohaselt seaduslikuks.»

Albaania suursaadik Ferit Hoxha ütles, et referendumid on selle stsenaariumi uuesti mängimine, mida Venemaa kasutas Krimmis. Ta lisas, et need on vastuolus Ukraina põhiseadusega ning neil ei ole midagi ühist demokraatia ja ukrainlaste vaba tahtega.