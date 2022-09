Poliitikud näevad Nord Streami gaasilekkes sabotaaži

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles teisipäeval, et lekked põhjustas sabotaaž.

«Igasugune aktiivse Euroopa energiataristu tahtlik katkestamine on vastuvõetamatu ja toob kaasa tugevaima võimaliku reageeringu,» ütles ta. «Nüüd on esmatähtis uurida vahejuhtumeid, saada täielik selgus sündmuste ja põhjuste kohta».

Torujuhtmed Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 on olnud viimastel kuudel geopoliitiliste pingete keskpunktis, kuivõrd Venemaa lõpetas kättemaksuks lääne sanktsioonidele Euroopa varustamise gaasiga.

Taani sõjaväe tehtud fotodel on veepinnal suured mullid läbimõõduga 200–1000 meetrit, mis tekkisid kolmest lekkest, mis toimusid Rootsi ja Taani majandusvööndis.

Taani peaminister Mette Frederiksen rääkis teisipäeval, et Taani majandusvööndis tekkinud Nord Streami lekked on «tahtlike tegude», mitte õnnetuse tagajärg.

Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnul on tegemist «sabotaažiaktiga», mis tähistab tõenäoliselt järgmist sammu olukorra eskaleerimisel Ukrainas.

Rootsi lahkuv peaminister Magdalena Andersson ütles, et toimunud on plahvatused, ent välisminister Ann Linde märkis, et ei hakka spekuleerima nende korraldajate võimalike motiivide üle.